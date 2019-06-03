"الطيب": الزوج ليس حرا في معاقبة زوجته.. هذا ليس من الإسلام

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المسلمين مكلفون بتبليغ شريعة الله وأحكام القرآن للناس، مبينًا أن هناك بعض الأمور، التي وضحها الإسلام لكن لم يُلتفت لها كثيرًا، ومنها نشوز الزوج، فالرجل قد يكون ناشزًا وسببًا في خراب الأسرة.
فالنشوز مرض يحدث للزوج والزوجة، محذرًا من إعراض الزوج، الذي يكون دون نشوز، حيث أعده جريمة، مبينًا أن القرآن الكريم قد حذر منه وحث على تداركه بجميع الحلول المباحة، حتى لا يؤدي إلى دمار الأسرة.
وأضاف الطيب، خلال الحلقة 29 من برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن بعض الأزواج جعلوا الضرب هو العلاج الوحيد للتعامل مع مشكلات زوجته، والأمر عكس ذلك تماما، فكل مرة يضربها يُغمس في جهنم، لأن هذا حرام، فضرب الزوجة أو لطمها أو سبها حرام، فالبيت المسلم هو أسبق من البيت المتحضر، الذي يمنع الضرب بقانون.
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