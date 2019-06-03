مجموعة أوسكار دي لارنتا لموسم ريزورت 2020.. من وحي اليابان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما كان السفر موضوع مجموعات الأزياء لعلامة أوسكار دي لارنتا في المواسم الأخيرة، حيث يحرص الثنائي لورا كيم وفرناندو غارسيا كثيرًا على القيام برحلات استكشافية في الواقع وعبر الإنترنت، والتي تكون مصدر إلهام مجموعاتهما، وبالنسبة لموسم ريزورت 2020، تطلع الثنائي إلى اليابان باستكشافات من النوع الافتراضي في الغالب، باستثناء زيارة كيم لمطعمها المفضل Raku في قرية East Village.

وكانت الستائر عند مدخل المطعم نقطة الانطلاق لإطلالات مصبوغة كبدلة بنطلون، وفستان سهرة طويل بصورة ظلية يونانية قديمة.

تم التعامل مع المراجع اليابانية بمهارة، لدرجة أن العملاء قد لا يلاحظون مدى تأثر التصاميم باليابان، وذلك لأن كيم وغارسيا كانا مهتمين بالوقت الذي انفتحت فيه البلاد الآسيوية على أوروبا.

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فبرزت قطع الخياطة الراقية بظل الأزرق النيلي بتفاصيل ذهبية، والتي تم تصميمها بإلهام من إمبراطور ميجي في منتصف القرن التاسع عشر، الذي اعتمد الملابس العسكرية الغربية، في حين أتى معطف وسترة الكيمونو المسائية مصممة بنعومة، وبصور ظلية منحوتة أكثر.

و تم تفسير تقليد الوابي سابي في اليابان بشكل غير مألوف على بدلة بنطلون بنمط الباتشوورك، وفستان كوكتيل بدون حمالات بتوب الكورسيه.

اكتشفي أجمل القطع من مجموعة أوسكار دي لارنتا لموسم ريزورت 2020.