مي عمر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها.. وترفض الإفصاح عن عمرها الحقيقي

قالت الفنانة مي عمر، إنها لا تحبذ تقييم الفنان محمد رمضان أو أي فنان آخر، لافتةً إلى أنها قدت أهم أدوارها عندما شاركت في مسلسل "الأسطورة"، الذي قام ببطولته: "حبيت الشغل معاه".

وأضافت "مي"، خلال تصريحات لبرنامج "تفاعلكم"، عبر شاشة "العربية"، أنها دائما ما تشعر أن هناك محاولات مستمرة للتقليل من موهبتها.

كما نفت مي عمر انفصالها عن زوجها المخرج محمد سامي، واصفةً هذه الأقاويل بـ"الشائعات التي أزعجتها".

Advertisements

وعن أكثر ما لفت نظرها في تعاملها مع النجم الكبير عادل إمام، قالت مي: "التزامه، نجم بحجمه واستغربت من التزامه في الشغل، في كل حاجة".

ورفضت "مي"، الافصاح عن عمرها الحقيقي، وأعربت عن أملها في حل مشكلة أطفال الشوارع

وتدور فكرة البرنامج، حول إجابة الضيف على 25 سؤالًا متنوعًا بسرعة كبيرة، حيث تقل مدة الحلقة عن 6 دقائق.

​