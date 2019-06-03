قبل العيد وبعد الصيام..استشاري تغذية يوضح خطوات تنظيم المعدة

"الحموضة وتقلصات المعدة"، من أكثر المصاعب التي تواجهنا بحلول شهر رمضان الكريم، وأيام قليلة وتبدأ الأعياد وتناول "الكحك"، قدم الدكتور محمود حسن، استشاري التغذية العلاجية، لـ "هُن"، نصائح لإعادة تنظيم المعدة بعد الصيام.
الإفطار
نبدأ بعد صلاة العيد في تناول وجبة الإفطار مع مراعاة أن تكون الوجبة خفيفة مثل شرب شاي وقطعة واحدة من الكحك.
وجبات خفيفة
تناول وجبة خفيفة كل 3 ساعات مثل الخضروات.
وجبة الغذاء
وجبة الغذاء تتكون من شوربة وخضار مسلوق ومشويات.
الرياضة
تساعد الرياضة على تنظيم عمل المعدة وكذلك شرب كميات كبيرة من الماء.
ونصح بعدم الإكثار من تناول حلويات العيد فلا تزيد عن قطعتين لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب الحموضة ومشاكل في المعدة.
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