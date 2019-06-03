فتاة تفسخ خطبتها بعد 4 سنوات بسبب مسلسل "حكايتي": "عاوزة واحد زي علي"

قصة حب من النظرة الأولى جمعت بين "داليدا وعلي" في مسلسل "حكايتي" المذاع على قناة الـ"دي إم سي".

وتحول "علي" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صلاح حسني، لفتى أحلام معظم الفتيات خاصة بعد قصة الحب الرائعة التى جمعته بـ "داليد" التي تقدم دورها الفنانة ياسمين صبري، حين رأها وهى تقف على شاطئ البحر بعد طردها من الفندق الذي كانت تسكن فيه.

وحظي المسلسل بردود فعل جيدة، حتى أنه أثر في تغيير بوصلة بعد العلاقات، "أسماء م" الفتاة التي كانت تعيش في قرية بالبحيرة بفسخ خطبتها من الشاب العشريني الذي كان يخطبها منذ 4 سنوات، لعدم رغبتها في إكمال العلاقة قائلة: "عاوزة واحد زي علي" حيث أنها ترى فيه كل المواصفات التى تحلم بها كل فتاة من "أخلاق ووسامة ومال".

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وعن تفاصيل ما حدث قال "ع.ج"، أحد جيران الفتاة لـ "هُن"، "هي كانت مخطوبه بقالها 4 سنين وهى في الجامعة أهلها كانوا عاوزينه لكن هي مش عاوزاه".

كان مشاهدة "أسماء" للمسلسل سببًا في الحديث مع خطيبها عن رغبتها في التغيير قائلة: "غير نفسك وخرجنى وقولى كلام حلو زى علي"، ليطعن بعدها خطيبها في تربيتها ويقرر فسخ الخطبة.

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