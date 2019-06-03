المشروبات في المكتب.. بوصلة قبولك أو رفضلك في اختبارات إحدى الشركات

كشف "ترينت إينيس" رئيس شركة برامج محاسبة، عن طريقة غريبة يحدد بها قبول أو رفض الموظفين في الشركة التي يعمل بها وهي Xero Australia، وتتوقف تلك الاختبارات على المشروبات وتحديدا القهوة.
يقول ترينت عن هذا الاختبار أن كل من يرسب فيه يعتبر من القائمة السوداء ولا يسمح له بالعمل في الشركة أبدا.
ومعروف عن تلك الشركة بنظافتها، سواء في المكتب أو المطابخ، وهو أمر ملحوظ بحسب ترينت لموقع "ميرور" البريطاني.
وهذا الاختبار في صميم السلوك، ويظهر الكثير من مواصفات الشخصية بعيدا عن الأسئلة المباشرة التي تحدد شخصية وعمل المتقدم للوظيفة.
وعن الاختبار، فيقول ترينت إنه يصطحب الشخص إلى المطبخ ويطلب منه أن يختار مشروبا، فنجان قهوة أو عصير أو أي ما يريده، ثم يذهبان للمكتب.
ورغبة المتقدم للوظيفة في إرجاع الكوب للمطبخ هي ما تحدد قبوله أو رفضه من الوظيفة، فهو إذا ما أراد أن يعيده فهو إذا يحافظ على النظام الموضوع في الشركة، كما يحافظ على نظافتها، وبالتالي يمكن أن ينضم إليهم.
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