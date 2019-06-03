قبل العيد.. ماسك طبيعي لصنفرة الوجه

تستعد الفتيات لاستقبال عيد الفطر المبارك، باتباع روتين يومي للعناية ببشرتهن، والظهور بمظهر رائق وغير شاحب. خبيرة التجميل "دولي أحمد" قدمت لـ "هُن" ماسك طبيعي لصنفرة الوجه، بمكونات طبيعية. المكونات ملعقتين صغيرة دقيق ذرة. ملعقة صغيرة بودرة ثلج. ملعقة صغيرة عسل. ملعقة صغيرة زبادي. Advertisements ملعقة صغيرة عصير برتقال. طريقة تطبيق الماسك قومي بغسل وجهك جيدًا لتنظيفه. في وعاء عميق أخلطي المكونات السابقة جيدًا حتى تتفاعل سويا. ضعي الخليط على وجهك، وحركيه بشكل دائري. انتظري حتى يجف الخليط، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. ​

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