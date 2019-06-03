"من غير كوافير".. تنظيف وتقشير البشرة في المنزل استعدادا للعيد

تحتاج البشرة عادًة لجلسات تنظيف بالبخار، لتنظيف المسام، فضلا عن تقشير الجلد الميت من الوجه، وترطيبه في النهاية.

ومع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك تذهب العديد من السيدات لصالونات التجميل لتنظيف بشرتهن، الأمر الذي يكلفهن العديد، لذا حاولي تطبيق تلك الخطوات في منزلك.

البخار:

بمكونات بسيطة، قومي بعمل جلسة تنظيف بالبخار لبشرتك في منزلك دون الحاجة لصالون تجميل.

في البداية ضعي إناء واسع من الماء على النار، وضيفي له الأعشاب والنعناع، وانتظري حتى مرحلة الغليان.

ضعي منشقة على وجهك، وسلطيه على البخار، حتى تتشرب بشرتك البخار تمامًا.

اسكراب:

عقب

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جلسة البخار تحتاج البشرة لاسكراب طبيعي، للتقشير، قومي بدهن بشرتك بزيت أطفال، وافركيهها بالسكر لتقشير الجلد الميت.

وفي النهاية مرري ثلجة على وجهك لقبض المسام.

ماسك التمر للتنظيف والترطيب:

تعد ماسكات التمر من أكثر الماسكات التي تعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها، خاصة أن التمر يجدد التمر خلايا البشرة، ويحفز إنتاج الكولاجين، لذا احرصي على تطلبقه عقب جلسة البخار.

فقط انقعي 3 تمرات في وعاء من الحليب كامل الدسم محكم الإغلاق، من ثم ضعيه في مكان معرض لأشعة الشمس، ثم ضعيهما في الخلاط حتى تحصلي على عجينة متماسكة,

قومي بتوزيعه على بشرتك واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

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