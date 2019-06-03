نادين نجيم في إطلالات تناسب المرأة العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - الكثير من الأعمال الدرامية التي لعبتها نادين نجيم في الأعوام الماضية، جسدت فيها دور المرأة العاملة، بما فيها دورها في رمضان 2019 في مسلسل "خمسة ونص" الذي لعبت به دور طبيبة، وخلال هذه الأعمال شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات، ولهذا جمعنا لكِ اليوم صور نادين نجيم في اطلالات تناسب المرأة العاملة لتستوحي منها، وإليكِ بعض الأمثلة.





نادين نجيم في فستان ميدي باللون الأبيض:



اطلالة أنيقة مثالية للعمل، اختارتها نادين نجيم في أحد أدوارها، وكانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأبيض السكري، بقصة البليزر مزين بصفّي أزرار، مكشوف الأكتاف وقصّته ضيقة وطوله يصل أسفل حدّ الركبة، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود.

نادين نجيم في فستان ميدي باللون الأبيض



تنسيق أنيق في البليزر والبنطلون القماشي اعتمدته نادين نجيم:



تنسيق مميز آخر اعتمدته نادين نجيم مثالي للمرأة العاملة، اختارت فيه بنطلونًا قماشيًّا باللون الأزرق الداكن، وقد نسقت معه قميصًا ناعمًا باللون الأبيض من الدانتيل، وأكملت اللوك بجاكيت بليزر باللون الأزرق الفاتح من “بالمان” Balmain مزين بصفّي أزرار باللون الذهبي.

تنسيق أنيق في البليزر والبنطلون القماشي اعتمدته نادين نجيم







نادين نجيم في تنورة ماكسي مع قميص باللون الأبيض:



نادين نجيم شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة التي تناسب المرأة العاملة، منها هذه الاطلالة التي اختارت فيها تنورة ماكسي باللون الأسود، وقد نسقت معه قميصًا ناعمًا باللون الأبيض، أكمامه مزينة بربطات، وياقته مشكوكة بحبات براقة من الكريستال.

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نادين نجيم في تنورة ماكسي مع قميص باللون الأبيض





شاهدي نادين نجيم في اطلالات تناسب المرأة العاملة، واستوحي منها أفكارًا تناسب اطلالاتكِ في العمل أنتِ أيضًا.

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