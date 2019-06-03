تعرفي على أحدث صيحة للبليزر الصيفي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - حتى مع حديث خبراء الموضة المتكرر عن اختفاء الجينز السكيني من الموضة، إلا أن الممثلة و المغنية الأمريكية جينفر لوبيز تعيدنا إلى فكرة تجديد الصيحات القديمة بقطعة عصرية.

جينفر لوبيز



شوهدت جينفر لوبيز في شوارع لوس أنجلوس في طريقها إلى عشاء رومانسي، لذلك اعتمدت إطلالة غاية في الأناقة و العصرية. ذهبت لوبيز إلى أحدث صيحة من البليزر و المنتظر رواجها مع نهاية هذا العام، وربما العام القادم أيضاً هو البليزر المُفصل من الخصر بحزام، ورغم أنها نسقت معه جينز سكيني من خزانة الأزياء الأساسية، إلا أن هذا المزيج جدد السكيني تماماً.

جينفر لوبيز بصيحة البليزر من علامة بالمان Balmain



اعتمدت لوبيز بليزر وردي فاتح من علامة بالمان Balmain و نسقته مع سكيني باللون الأزرق الفاتح وزوج من أحذية الـ pump من علامة كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.



أفكار لتنسيق أحدث صيحة من البليزر

الفستان البليزر مع حزام الخصر

ليس كل صيحات الصيف مقتصرة على أزياء الشاطيء الزاهية، بينما كل امرأة بحاجة إلى قطع عملية تناسب إطلالات العمل أو الإطلالات الرسمية المسائية، لذلك سيكون البليزر فكرة جيدة.

بيلا حديد بصيحة الفستان البليزر من اللون الزهري



تقدم الموضة البليزر بحزام الخصر بأكثر من ستايل. يمكنكِ اقتناء قطعة كلاسيكية محبوكة ومزينة بأزرار معدنية على طريقة جينفر لوبيز، أو الذهاب إلى ستايل أكثر عملية مثل البليزرات المصممة من الكتان الصيفي، في كل الأحوال سيلعب حزام الخصر دوراً بارزاً في أناقة إطلالتكِ.

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البدلة بحزام في الخصر اختيار آخر

أوليفيا باليرمو بصيحة البدلة بحزام الخصر

ظهرت بعض البدلات النسائية مصممة من بليزر بحزام في الخصر، وهي اختيار أخر يمكنكِ الاستعانة به، خاصة في إطلالات العمل، لاسيما وان هذه الصيحة متاحة من خامات ونقوش عديدة.

البدلة الكاروهات



اقتني بدلة كاروهات بحزام يضم الخصر، أو قطعة أخرى مطبعة بخطوط طولية، كذلك الألوان البارزة هذا الموسم هو الأزرق الملكي والبرتقالي بالإضافة إلى الأخضر الفاتح.

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