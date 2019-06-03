من إيلي صعب…أجمل إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - تعودنا أن يزين إيلي صعب Elie Saab أجمل اطلالات النجمات في مختلف المناسبات، ولا سيّما على السجادة الحمراء، وكما هو معروف فإنّ تصميماته تزيدهنّ جمالًا وأناقة، حيث إنه يعرف تمامًا ما الذي يناسب النساء، وكيف يُبرز أجمل ما فيهنّ عن طريق الموضة والأزياء، ولهذا فقد اخترنا لكِ اليوم بالصور من إيلي صعب، أجمل اطلالات النجمات العربيات والعالميات التي تألقنَ بها مؤخرًا في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.



نادين لبكي في فستان باللون الأزرق من إيلي صعب:



اختارت نادين لبكي مؤخرًا في مهرجان كان 2019، اطلالة مشرقة باللون الأزرق النيلي، وقد كانت عبارة عن فستان مميز بتصميم ناعم من إيلي صعب Elie Saab بقصة الكتف الواحد، ومتفاوت الأطوال من الأمام، ومزين بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.

نادين لبكي في فستان باللون الأزرق من إيلي صعب





أمبر هيرد في اطلالة دراماتيكية باللون الأحمر من إيلي صعب:



أمبر هيرد Amber Heard أيضًا من النجمات العالميات اللواتي تألقن على سجادة مهرجان كان، في تصميم لـ إيلي صعب Elie Saab، وكان خيارها فستانًا بقصة الكتف الواحد باللون الأحمر العنابي، مزينًا بالكشكش بطريقة لافتة، وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه جزمة بكعب عالٍ باللون الأحمر من الجلد، ومجوهرات ماسية بارزة.

أمبر هيرد



سيرين عبد النور في اطلالة ناعمة في فستان أسود من إيلي صعب:



سيرين عبد النور شاهدناها في إحدى المناسبات، وقد اختارت فستانًا بتصميم جمع بين الأناقة والعصرية من “إيلي صعب” Elie Saab، مصنوعًا من قماش الدانتيل الفاخر باللون الأسود، تصميمه مميز بقصة الكورسيه من الأعلى، وتنورته منسدلة وواسعة، وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة.

Advertisements

سيرين عبد النور في اطلالة ناعمة في فستان أسود من إيلي صعب







أوليفيا وايد في بدلة براقة من إيلي صعب:



النجمة أوليفيا وايلد Olivia Wilde اختارت اطلالة مختلفة من إيلي صعب Elie Saab، وكانت عبارة عن بدلة رسمية مصنوعة من الترتر البراق باللون الأخضر الزيتي، تصميمها أنيق، مؤلفة من جاكيت بليزر له صفَّا أزرار وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ ومجوهرات ناعمة.

أوليفيا وايد في بدلة براقة من إيلي صعب





من إيلي صعب أجمل اطلالات النجمات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

تابعي أيضاً:

أجمل اطلالات جيسيكا قهواتي بتوقيع ايلي صعب

10 مرات أبهرتنا نانسي عجرم في فساتين ايلي صعب

هل تفضلين النجمات في فساتين ايلي صعب أم زهير مراد؟