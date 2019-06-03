كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - اللمسة الكلاسيكية والأنيقة التي تبحث عنها الصبايا، غالبا ستجدينها بالعبايات السوداء، لإطلالة تمنحك الرقي الذي تبحثين عنه، من الممكن أن ترتديها بمناسباتك المختلفة، خاصة بأوقات ما بعد الظهر.

ولكي تجددي من إطلالتك دائما، اخترنا لك في الخليج 365.نت مجموعة عبايات سوداء أنيقة اعتمديها لإطلالتك الكلاسيكية.



تطريزات الورود بخامة الجوبير على العباية البسيطة

Husna Collections حسنه كولكشن بالعبايه السوداء المفتوحة





العبايه الطويلة البسيطة، يزينها تطريز بخامة الجوبير الفخمة، ويضيف إليها لمسة كلاسيكة، كالعبايه السوداء من Aurora Dubai أيرورا، ستناسبها لفة الحجاب الخليجية باللون الأبيض، مع كعب عال أسود، وشنطة أنيقة بلمسة من الميتالك، أو بيضاء كلاسيكية.

من انستقرام عبايات آخر موضة لسهرات عيد الفطر



العباية مع الكششكة بخامة الشيفون الحريرية لإطلالة مسائية

إس لاين S Line



هذه التصاميم من العبايات المكشكشة لا تتخلي عنها بخزانتك، فهي موضة رائجة هذا الموسم لأي صبية تسير على خطى الموضة، كهذه العبايه من إس لاين S Line، بلمسة من الستان المخملية، ارتديها مع حجاب حريري باللون الأسود، وصندل ميتالك مفتوح مناسب لأجواء الصيف.

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عبايات وقفاطين لإطلالة عيد الفطر 2019



تطريزات الخيوط الحريرية مع العبايه السوداء

Aurora Dubai أيرورا دبي





أعجبنا هذا التصميم من العبايه السوداء مع الخيوط الحريرية السريالية باللون الذهبي، أضافت أناقة وكلاسيكية للعباية، مناسبة للسيدة الثلاثينية والأربعينية، مع الأحذية الخوص، أو الكعب السميك، لتمنحك إطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

مرمر محمد تلهمكِ عبايات ملونة للشهر الفضيل



العبايات الشيفون المطرزة

Husna Collections حسنه كولكشن عبايات





لإطلالة سريعة لمناسباتك التي لم تخططي لها، من الممكن أن تناسبك العبايه الشيفون المطرزة، نسقي معها شنط جلد كلاسيكية لامعة، وأحذية من السيلفر أو باللون الأحمر الجريء.

تصميم سعودي لعباءة تتغيَّر ألوانُها حسب أشعّة الشمس



بهذا الألبوم إليك عبايات سوداء أنيقة وكلاسيكية من أشهر الماركات.