5 حقائب لا غنًى عنها هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - الملحقات أو الاكسسوارات مثل الأحذية والحقائب والنظارات الشمسية، هي قطع ذهبية لتحقيق الأناقة، يمكنكِ اعتماد أزياء أساسية مثل القميص الأبيض والبنطلون الأسود، وتولية مهمة الأناقة إلى حقيبة فاخرة من موضة العام.

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تتحرك موضة الحقائب ببطء شديد، لذلك لا داعي لشراء جميع الصيحات كل موسم، لكن فقط يمكنكِ تجديد اطلالاتكِ بواحدة أو أكثر من الصيحات الأتية، والتي تسيطر موضة الحقائب في 2019.



1- حقائب الصندوق بألوان صارخة

حقيبة باللون الأخضر

لأعوام متتالية عدة، برزت الحقائب المصممة بشكل هيكلي قريب إلى الصندوق، ولكنّ الجديد هذا العام أنّ ألوانها ليست حيادية كالمعتاد، بينما ننصحكِ باقتناء حقيبة بلون زاهٍ مثل الأحمر أو الأخضر، أو البنفسجي الرائج هذا العام.



2- الحقائب المزينة بنقوش الحيوانات

حقيبة بنقوش الحيوانات



كما شهدت رواجًا ضخمًا بين الأزياء، يبدو أنّ نقوش الحيوانات ستحقق مزيدًا من الرواج، باحتلالها جزءًا من موضة الحقائب هذا العام. يمكنكِ حمل حقيبة مطبعة بنقشة النمر، أو أخرى مصممة من جلد الثعبان.

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3- حقائب جلد التمساح

حقيبة بجلد التمساح



ظلت الحقائب المصممة من نقشة جلد التمساح، قطعة مترفة لكنّ رواجها محدود، لكن هذا العام سنتابع العكس لأنها دخلت ضمن تصميمات أكثر عصرية.

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4- حقيبة الدلو

حقيبة باللون الأزرق



ظهر تصميم الحقائب المستوحاة من الدلو من العام الماضي، ويبدو أنه أحد الاختيارات العصرية هذا الموسم أيضًا، لذلك إن لم تكن الحقيبة الدلو موجودة في خزانتكِ حتى الآن، حان الوقت لاقتناء واحدة.



5- الحقائب المنسوجة

حقيبة باللون الصفر



القطع المصممة يدويًّا لها سحر خاص، اقتنت الموضة منها هذا العام الحقائب المصممة من الخيوط بألوان ربيعية زاهية.

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