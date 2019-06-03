مكياج العيد مستوحى من شيماء علي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - تتميّز إطلالات النجمة الكويتية شيماء علي بأناقتها الفريدة والتي تعكس جرأتها على التجديد والتغيير الدائمين. كما أن المكياج الذي تعتمده شيماء سواء في أدوارها أو حياتها اليومية، ينمّ عن ذوق رفيع حيث أنها تختار المكياج اللافت إنما بأسلوب متقن وذكي.



ولأن إطلالاتك في عيد الفطر المبارك تتطلّب منك خيارات أنيقة ولافتة، اخترنا لك بعض الصور للنجمة شيماء علي والتي تظهر أسلوبها المميّز في تطبيق المكياج، ومع هذه الخطوات العملية يمكن الحصول على مكياج شيماء بطريقة ساحرة.

برايمر من Laura Mercier

نصائح للحصول على مكياج شيماء علي

- قبل أن تبدأي بوضع أي مستحضر مكياج عليك التأكد من نظافة البشرة وترطيبها بشكل جيد. فـالبشرة الجافة تفسد المكياج برمّته وتُفقد ملامح الوجه نضارتها وإشراقها. بإمكانك أن تختاري برايمر مرطّب يعمل في الوقت نفسه كأساس للمكياج ويمنح بشرتك ملمساً حريرياً ناعماً.

- استوحي من مكياج عيون شيماء ألوان الظلال التي تختارها، فهي تزيد من جاذبية عينيك وتجعل مكياجك لائقاً بمناسبات العيد. اختاري لوحة ألوان ترابية من البرونز والبني والذهبي والبرتقالي... ولكن قبل تطبيق الظلال عليك أن تضعي ظلال أساس على جفن العين وهو يأتي بلون النيود.

ظلال هايلايتر من NYX



- سواء اخترت لونين أو أكثر، ادمجي الألوان بواسطة فرشاة الظلال حتى تحصلي على لون واحد متدرّج، وارسمي على حدود الرموش العليا خط الأيلاينر واختميه بجانح صغير كما فعلت شيماء علي، كي تزيدي من حجم عينيك وتجعليهما تبدوان مفتوحتين أكثر.

- بعد الانتهاء من رسم الأيلاينر وظلال العيون، اختاري ماسكرا مكثّفة ومطوّلة للرموش، تساعد في إبراز حجم عينيك وتمنحهما نظرة ساحرة. احرصي على توزيع الماسكرا بشكل متساوٍ ولا عيب إذا تجمّعت الرموش قليلاً فهذه إحدى صيحات مكياج صيف 2019!

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ماسكرا Diorshow





- أضيفي لمسة إشراق على مكياج عينيك من خلال وضع القليل من الهايلايتر أسفر الحاجبين إنما بكميّة قليلة كي لا يبدو مكياجك صاخباً لهذه المناسبة.

- أما بالنسبة إلى أحمر الشفاه، فإن شيماء تنوّع في اختيار درجاته اللونية، ولكن في معظم الأحيان نراها تتجه إلى اختيار اللونين البيج أو الزهري ومشتقاتهما. فهي الألوان تناسب بشرتها كما أنها تناسب مكياج عينيها القويّ.

أحمر شفاه من Charlotte Tilbury

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