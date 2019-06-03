مكياج برونزي في العيد... طبقيه بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - يلائم المكياج البرونزي كافة ألوان البشرة، وهو من أساليب المكياج التي تلاقي إقبالاً كبيراً من النساء، لذلك يعد خياراً مثالياً لإطلالتك في العيد، فهو سيمنحك مظهراً مشرقاً وسمرة طبيعية جذابة. وفي ما يلي، سنعلمك كيفية تطبيق مكياج برونزي للعيد بطريقة سهلة للحصول على طلة لا تشوبها شائبة.

مكياج برونزي



مكياج البشرة

لمكياج ثابت ومشرق، قومي أولاً بترطيب بشرتك جيداً، من ثم طبقي كمية صغيرة من البرايمر لتغطية كامل بشرة الوجه، واحرصي على توزيعه باستخدام الفرشاة. أما الخطوة التالي، فهي تطبيق كريم الأساس، على أن يكون أغمق من لون بشرتك بدرجة واحدة. وبواسطة فرشاة كبيرة، طبقي البرونزر على المناطق البارزة في الوجه، على ألا تكثري منه للحفاظ على مكياج ناعم بعيداً عن المبالغة. وإذا كنت من محبات الكونتور والهايلايتر، بإمكانك تطبيق هذه التقنية بحسب شكل وجهك، وهي بالتأكيد ستعمل على نحت ملامحك ومنحك طلة مثالية، فالكونتور والهايلايتر يتلاءمان كثيراً مع المكياج البرونزي.

مكياج برونزي ناعم



مكياج العيون

لإخفاء الشوائب والعيوب في منطقة العين، طبقي القليل من الكونسيلر حول العين ووزعيه جيداً، من ثم ضعي ظل العين البيج على كامل الجفن العلوي، بعدها طبقي ظلال العيون البنية على زاوية العين الخارجية، وباللون ذاته ارسمي خطاً تحت الرموش السفلية. ولإضاءة العين، طبقي الظلال البرونزية على خط الجفن المتحرك وتحت الرموش السفلية. وإذا كنت من محبات الأيلاينر، ارسمي خط أيلاينر على طول الرمش الأعلى، وذلك لتحديد شكل العين، كما بإمكانك تحديد داخل العين بالكحل الأسود أو البني. واعملي على تكثيف الرموش وتطويلها باستخدامك الماسكرا بطبقات عدة.

مكياج عيون برونزي



مكياج الشفاه

لمكياج شفاه لا تشوبه شائبة، لا بد من تقشير الشفاه أولاً للتخلص من الجلد الميت، ومن ثم ترطيبها جيداً. بعدها، اعملي على تحديد شفتيك بقلم تحديد الشفاه القريب الى لون بشرتك. أما لملء داخل الشفاه والحصول على مكياج متكامل، استخدمي أحمر الشفاه النيود، واحرصي على اختيار اللون النيود من مشتقات الألوان الترابية.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

مكياج ياسمين عبد العزيز في مسلسل لآخر نفس

مكياج عيون ناعم من وحي النجمات لسهراتك الرمضانية

خطوات وضع المكياج بوقت قصير