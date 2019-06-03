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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - كثيرًا ما نسمع عن أهمية الالتزام ببرامج العناية الليلية لبشراتنا قبل النوم، إلا أننا نادرًا ما نطبقها باحترافية.
ربما يكون هذا الأمر مقبولاً في السابق، إلا أنه منذ اليوم ينبغي عليكِ الخليج 365، وحتى وقفة عيد الأضحى المبارك، اتباع هذه النصائح؛ لضمان بشرة متألقة في العيد:
تنظيف البشرة
والمقصود من هذه الخطوة، إزالة المكياج قبل النوم بشكل يومي، باعتباره أحد أهم أسرار جمال البشرة، لذا احرصي على التنظيف؛ عبر استخدام الغسول الملائم لنوعية بشرتكِ.
كما ننصحكِ في هذا الإطار بإزالة مكياج العيون، خاصة الماسكارا؛ عبر استخدام زيت الزيتون.
ترطيب البشرة
ويتم هنا الالتزام بوضع الكريمات المرطبة على يديكِ، وجهكِ، ورقبتكِ مع التدليك بلطف.
ولكن ضعي في اعتباركِ أهمية اختيار أنواع ذات جودة عالية غنية بمادة الكولاجين وفيتامين A؛ لتبعدي عن بشرتكِ شبح التجاعيد والشيخوخة المبكرة.
ماسكات العناية الخاصة بالتقشير
أما هذه النقطة، فإياكِ والتغافل عن القيام بها على الأقل مرة في الأسبوع، حيث يفضل استخدامها فترة المساء قبل النوم؛ كي تزيلي الخلايا الميتة والجافة.
الاهتمام بمنطقة تحت العينين
تحتاج منكِ هذه المنطقة، التي تحوي جلدًا رقيقًا، إلى استخدام كريمات ذات جودة عالية تحتوي على فيتامينات مغذية، للعناية بالمنطقة المحيطة بعينيكِ؛ حتى تتجنبي مشكلة الهالات السوداء.
الزيوت العطرية
وفقًا لما أوضحه الخبراء، يتسبب استعمال الزيوت العطرية، كاللافندر أو زيت جوز الهند قبل الخلود للنوم، في تنعيم البشرة، وإعطائها ملمسًا حريريًا مميزًا.
وفي حال عدم توافر هذه الزيوت، يمكنكِ مسح بشرتك بماء الورد؛ لتحقيق الترطيب والتغذية والتفتيح اللازمة لها.
الاسترخاء
في النهاية، لا غنى أيضًا عن الالتزام بالاسترخاء، وعدم التفكير بأشياء مزعجة قبل النوم، بل واستحضار ذكريات مفرحة؛ حتى تضمني الحفاظ على شباب بشرتكِ ورونقها.
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كانت هذه تفاصيل خبر دليلكِ السحري للعناية الليلية بالبشرة قبل عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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