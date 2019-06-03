تعرف على أسعار الكعك في الأسواق

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، مسح ميداني في عدد من المحلات في القاهرة الكبرى، لمعرفة متوسط أسعار الكحك في الأسواق.

وأظهرت النتائج أن أسعار الكحك السادة في الأسواق هذا العام تتراوح بين 65 و160 جنيها للكيلو جرام، بمتوسط 109 جنيهات حيث يصل متوسط الأسعار إلى 141 في المحلات ذات المستوى المرتفع، و111 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الكحك السادة إلى 74 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

بينما تراوحت أسعار الكحك بالملبن بين 65 و150 جنيها للكيلو جرام بمتوسط 104 جنيهات، وقد لوحظ أن بعض المحلات ذات المستوى المرتفع لا توفر الكحك بالملبن هذا العام.

ويصل متوسط الأسعار إلى نحو 136 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و107 جنيهات في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الكحك بالملبن إلى 75 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

وجاءت أسعار الكحك بعين الجمل بين 80 و250 جنيها للكيلو جرام بمتوسط نحو 158 جنيها، ويصل متوسط أسعار الكحك بعين الجمل إلى 206 جنيهات للكيلو جرام في المحلات ذات المستوى المرتفع و153 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط ونحو 100 جنيه في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

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وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار البتيفور تتراوح بين 60 و210 جنيهات بمتوسط 118 جنيها للكيلو جرام حيث يصل متوسط الأسعار إلى نحو 163 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و124 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار البتيفور إلى 77 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

وتوضح النتائج أن أسعار الغريبة السادة تتراوح بين 50 جنيها و210 جنيهات، بمتوسط 118 جنيها للكيلو جرام.

ووصل متوسط أسعار الغريبة السادة إلى 166 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و124 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط و74 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

بينما ارتفعت أسعار الغريبة بالفستق حيث تراوحت بين 140 و252 جنيها، بمتوسط 203 جنيهات للكيلو جرام.

ولم يكن هذا النوع من الغريبة متوفراً بشكل كبير في المحلات ذات المستوى المرتفع، ووصل متوسط أسعاره إلى نحو 187 جنيها للكيلوجرام بينما لم يكن متوفراً في المحلات ذات المستوى المتوسط والعادي والمخابز.

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