تحاول كل سيدة الاهتمام بتلميع كل أغراض المنزل، وتواجه ربات البيوت مشكلة تنظيف النجف، لصعوبة الوصول إلى جميع إجزائه، لذلك نقدم لكٍ اليوم نصائح يجب تطبيقها أثناء تنظيف النجف.
فصل التيار الكهربائي
يجب فصل التيار الكهربائي قبل البدء في تنظيف وتلميع النجف، حتى لا يصل سائل التنظيف أو المياه إلى أسلاك الكهرباء.
تجنب المنظفات الكيميائية
عدم استخدام المنظفات الكيميائية المركزة عند تنظيف وتلميع النجف بأنواعه حتى لا يفسد ويغير من لمعته مع تفاعلات هذه الكيماويات، وتجنب مسحه وتلميعه بأي ليف أو قماش خشن حتى لا يخدش.
تنظيف الكريستال والابتعاد عن المعادن
يجب توجيه المنظفات على الكريستال أو الدلايات الزجاجية في النجف المراد تلميعها مع الابتعاد تماماً عن أي حوامل معدنية، حتى لا تصل لها السوائل والمنظفات وتصدأ ويفسد شكل وجمال النجف.
استخدام القماش
يمكن تنظيف النجف بقطعة قماش ناعمة مغموسة في خليط من الخل، وسائل منظف مخفف مع كوب ماء، ومن ثم تلمع كل قطعة من الكريستال في النجف وتمسح بفوطة نظيفة ثم تترك لتجف.
تلمع النجفة بسائل تلميع الزجاج باستخدام البخاخة، ثم تسمح وتجفف بفوطة ناعمة مببلة بالقليل من المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح لتلميع النجف دون فكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.