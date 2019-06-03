قبل عيد الفطر.. هدايا قيمة قدمها لعروسك

يفضل الكثير من الأشخاص المقبلين على الزواج بتحديد موعد زفافهم أو موعد خطبتهم في أيام عيد الفطر، وتهتم العروس في ليلة زفافها بأناقتها ومظهرها، فهي لا تقيس الهدايا بقيمتها المادية بل بمعناها حتى لو كانت بسيطة.

ويقدم "هُن" أبرز الهدايا التي تفضلها الفتيات، وتغمر يومهم الفرح.

بوكيه الورد

تعتبر الهدايا الكلاسيكية البسيطة من الأنواع التي تضفي الرومانسية والحب على علاقة الشريك بشريكته، حيث تهوى الفتيات باقات الورود.

المجوهرات

تعتبر المجوهرات هدايا استثنائية من رجل مميز، يمكنك إضافة لمستك الخاصة بحفر أحرف اسمائهم على القطعة التي تختارها، أو عن طريق شراء سلسلة وقلادة عليها اسم العروس.

Advertisements

ادعوها للعشاء في مطعم فاخر

ادعها إلى الغداء أو العشاء برفقتك في مطعم رومانسي فاخر في يوم العيد.

العطور القيمة

لا تتردد في شراء زجاجة عطر لها، من ماركة عالمية، خصوصا إذا كنت تعرف ذوقها، ودائمًا ما يكون للعطور حضور خاص في قلب كل سيدة.

​