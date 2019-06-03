صور| بعد رمضان.. نصائح للحصول على جسم رشيق ووزن أقل

يعاني الكثيرون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، من زيادة الوزن بشكل كبير خاصة مع العادات الغذائية والأطعمة الدسمة التي يكثر تناولها خلال شهر الصيام.

وتلجأ الكثير من الفتيات لطرق عديدة للحصول على جسم رشيق من جديد وفقد الوزن الزائد، بعيدًا عن الطرق المرهقة التي تتطلب جهدًا كبيرًا.

إليكٍ بعض النصائح التي تساعدكِ على إنقاص الوزن دون معاناة، بحسب موقع" ويب طب".

شرب المياه

تساعد المياه على تخليص الجسم من الدهون، لذا ننصحك بشرب لتر ونصف إلى 2 لتر من المياه بشكل يومي.

المشروبات الحارقة

يعد الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل من الأنواع التي تساعد في رفع مستوى التمثيل الغذائي بالجسم.

Advertisements

ممارسة الرياضة

الرياضة تساعد على حرق الدهون المتراكمة بجسمك، لذا قومي باللجوء إلى ممارسة الرياضة للتخلص من كيلوجرامات العيد الزائدة.

تجنب الطعام الزائد عن الحد

تجنب فائض المواد الغذائية في الوجبة الكبيرة لا يستهلك ويخزن في مخازن الدهون، ولذلك، فإن التقسيم إلى 5-6 وجبات صغيرة خلال النهار.

يسمح بزيادة عمليات تبذير السعرات الحرارية المرتبطة بهضم الطعام وامتصاصه، وأيضا لاستغلال الطاقة المستهلكة، بين الوجبات.

تناول الكحك والبسكويت بكميات قليلة

يمكنكِ تناول الكحك والبسكويت وحلويات العيد لكن بكميات قليلة جدا قدر الامكان وليس دفعة واحدة ، إذ يمكنك وضع كعك العيد في طبق صغير، أو تناول بسكويت العيد مع مشروب بسيط في وقت اخر، مع عدم وضع طبق الكعك الرئيسي بجوارك خاصة وأن الكعك ملئ بالسعرات الحرارية والدهون على الرغم من صغر حجمه لنا.

​