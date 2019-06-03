5 دلائل كشفت اللغز الملعون.. تعرف على قاتل "فريدة" في "زي الشمس"

من قتل فريدة؟، سؤال اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، فور عرض الحلقات الأولى من مسلسل "زي الشمس"، التي تجسد خلاله الفنانة دينا الشربيني شخصية محامية شابة تعيش بين عالمين، أحدهما في لندن والآخر في مصر، والذي تعود إليه مسرعة بعد خبر اختفاء شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور".

تدخل "نور" في أوهام وسيناريوهات عديدة بشأن لغز مقتل شقيقتها، وتتوالى أحداث المسلسل في دراما تشويقية.

سيناريوهات عديدة تحدث عنها رواد موقع "فيس بوك" حول لغز مقتل "فريدة"، وطالت دائرة الاشتباه العديد من أبطال المسلسل، وخلال السطور التالية يرصد "هُن" من وحي السوشيال ميديا أبرز التوقعات عن هوية قاتل فريدة:

ضيف شرف:

كانت الفنانة دينا الشربيني، حيرت جهورها بشأن لغز المسلسل، بعدما نشرت صفحتها الرسمية صورة تضم الشخصيات المشتبه فيهم، وخانة لشخص آخر مجهول، مطالبة المشاهدين بالتخمين لمعرفته.

الأمر الذي دفع البعض لتخمين بأن القاتل سيظهر في الحلقة الأخيرة، وأنه بعيد عن أبطال العمل الأساسيين.

زوجة جمال سليمان:

رجح البعض أن تكون زوجة المحامي، الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، هي من وراء الحادث، وذلك عقب اكتشافها خيانه زوجها لها مع "فريدة".

عمر:

انحاز البعض لرواية المسلسل الإيطالي، Sorelle، وإن القاتل سيكون "عُمر" الذي يقوم بدور زوجها، ويجسده الفنان أحمد السعدني، وذلك عقب اكتشافها أن بكارليوس الطب الخاص به مزيف، وأن زوجها ليس طبيبا في الأساس، وذلك عندما هددها بنقل حضانة الأبناء له، عقب اكتشافه علاقتها بجمال سليمان "دكتور جمال"، إلا أن عمر قام بقتلها قبل انكشاف أمره.

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فريدة مماتتش:

"فريدة عايشة ومتفقة مع نور على عمر يلبسوه مصيبة" هكذا علق حساب منسوب لفتاة تُدعى "جيسي بركات"، قائلة: "في بنت من المعادي صورتهم من البلكونة وهما بيصوروا تحت بيتها مشهد موت فريدة في الشارع، واظن انها لعبة وانها مماتتش وأن المخرج بيصور نهاية جديدة عشان يفاجأ الناس".

شبيهة فريدة اللي ماتت:

منشور آخر جرى تداوله بشكل كبير، ادعت صاحبته أن الجريمة غير موجودة من الأساس، وأن فريدة لم تُقتل، قائلة: "كنت عند الكوافير اللي بتعملها شعرها وقالتلي إنها مماتتش وإن واحدة شبهها مليونيرة هي اللي اتقتلت، وإن فريدة هتظهر".

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