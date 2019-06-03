دخلت وافدة أردنية في شجار مع الأمن النسائي الموجود على المدخل المخصص للنساء، في المسجد الكبير في الكويت بالقرب من الخليج العربي، واعتدت على أحد أفراده.
قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن الوافدة دخلت في مشاجرة مع قوات التأمين الخاصة التابعة للقوات الخاصة في المسجد، بسبب رفضها إجراءات التفتيش.
واعتدت تلك الوافدة على 3 من أفراد الأمن، إحداهما مقدم والأخرى ملازم وشرطية، وجرى إلقاء القبض على الوافدة، واحضرت الضابطتان تقارير طبية بها إصابات واعتداء من آخرين، وجار تسجيل القضية.
يذكر أنه تشهد مساجد الكويت ازدحامًا خلال شهر رمضان، من قبل المواطنين والمقيمين لأداء صلاتي التراويح والقيام، خصوصًا المسجد الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تتشاجر مع شرطة المسجد: "كفاية تفتيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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