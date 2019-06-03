روائي يثير الجدل بنصائحه حول التعامل مع المرأة: "انشف متخافش وادبحلها القطة"

أثار الكاتب الروائي أشرف الخميسي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور له على موقع "فيس بوك" دعا فيه الرجال للتعامل بعنف ضد زوجاتهن، بحجة الحفاظ على استقرار المنزل.

وكتب "الخميسي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زمان كانت نصيحة الستات الكبار للعريس في ليلة الدخلة، اوعى يا ابني تنخ وتطرى وتقول كلام حنين في الليلة دي قبل ما تدبحلها القطة، عشان الواحدة من دول لو شافت الحنية الأول بتركب وتدلدل رجليها، انشف ومتخافش، والبنت لو اتكسرلها ضلع بيطلعلها ضلعين".

وتابع: "كان الراجل يسمع الكلام وينفذ النصيحة، فتقوم العروسة تبقى زوجة طول عمرها تمشي على العجين ماتلخبطوش، وتتفتح البيوت، وتيجي الولاد، وتعمر الحياة، والزوجة ست محترمة مقدرة الراجل، ومع الأيام تتكشف حنية الراجل وتقديره ليها، ولو حد حاول يمس له طرف بتبقى هي اللي عايزه تاكله".

وأضاف: "ولو الراجل افترى حبتين، والزوجة روحت بيت أهلها، أهلها أول من يعمل على إرجاعها لبيتها، يهدوا أعصابها، ويوعوها إن الزوجة مالهاش غير بيتها، وبنت الأصول تتحمل، ويا بنتي كل الرجالة لهم تصرفات زايدة شوية، لكن مافيش أسد بياكل مراته".

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وانتقد الكاتب والروائي العلاقات القائمة بين الأزواج حاليًا، قائلًا: "دلوقتي الشاب من دوله ينزل في أول ليلة باسطوانة الحنية، ويأفورها كمان، وهي تسوق الدلال، وهوب تركب كتافه وتدلدل رجليها، ويجي المسكين بعدين يحاول يدور الدفة للطريق الصح ما يعرفش".

واستطرد: "فلت عيار البنية واللي حصل حصل، مع الوقت يلاقي نفسها بيقولها شمال تقوله يمين، طب يمين تقوله شمال، طب روحي بيت أبوكي ولما يحاول يرجعها يهان المسكين أبلغ إهانة وصلت مع البعض لحوادث قتل، أو يتهد البيت بالطلاق، ويحصل كسرة نفس للعيال".

مختتمًا: "الأحسن يا بني إنك تسترجل من الأول، وتدبح القطة بالجامد أحسن لك وأحسنلها".

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