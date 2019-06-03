صور| ريهام سعيد وريم البارودي بتسريحة متشابه: "التوأمان"

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها، بعدة صور خلال حضورها حفل عيد ميلاد، برفقة الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي بتسريحة شعر قصيرة، ممزوجة ببعض الخصلات الشقراء.

وحظيت الصور بالعديد من التعليقات، وعلقت "ريهام" على الصور، قائلة: "التوأمتان".

Advertisements

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، وجهت رسالة للأخيرة، مؤخرًا، عقب حلقة الفنانة سمية الخشاب في "شيخ الحارة" والتي ردت فيها على طليقها، وطليق ريم، الفنان أحمد سعد.

ونشرت "سعيد" صورة تجمعها بالبارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن انتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفه إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

​