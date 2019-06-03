كيندال جينر وكيا جيربر في صدارة قائمة عارضات الأزياء بـ"ألكساندر وينج"

ظهرت كيندال جينر وكيا جيربر في صدارة قائمة عارضات الأزياء على المدرج في عرض ألكساندر وينج في مدينة نيويورك يوم الجمعة، حيث استعرضت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، لياقتها البدنية الأنيقة في ملابس داخلية بيضاء ضيقة بالجلد ،مع قميص جينز أبيض كبير الحجم وبنطلون أبيض مقطع، مضاف له حزام رمادي و أبيض وأسود.

وظهرت كيندال جينر، التي قيل إنها انفصلت مؤخرًا عن صديقها لاعب كرة السلة للمحترفين "بن سيمونز" بعد عام من المواعدة ، بلمسات خفيفة من الماكياج مع تسريحة شعر بسيطة مبللة.

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كما ظهر أيضا فى عرض مجموعة ألكساندر وينج للرجال نجم SNL" Saturday Night Live"، الممثل الكوميدى بيت" ديفيدسون" حيث حاول الممثل أن يحافظ على السلوك الجاد لنموذج عارض الأزياء المحترف بينما كان يمشي على منصة العرض مرتديا بنطلون بلونين مع حزام مطبوع علية شعار بيت الأزياء وقبعة بيسبول.

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