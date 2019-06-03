موضة الثمانينات تعود بقوة خلال موسم الصيف الجديد

استوحت موضة هذا العام كثيرًا من خطوطها من صيحة الثمانينات، حتى أنكِ ربما تجدين قطعًا أنيقة وعصرية في خزانة والدتِك.إعادة صيحات الأمهات لها مذاق خاص، لذلك ننصحكِ باستحضار بعض نفحات موضة الثمانينات لتنسيق ستايل مميز وجريء، وفي الوقت نفسه شديد العصرية والأناقة.

نذكر بعضًا من أهم الصيحات التي عادت من حقبة الثمانينات، والتي لاحظها فيها أنها تمثل ثورة نسائية في عالم الأزياء.



تميزت أزياء الثمانينات بالصخب لذلك لم يكن غريبًا أن نرى الألوان المضيئة على ممشى عروض الأزياء، أو أن تلاحقنا الملابس المطبعة بالورود الواضحة بألوان صاخبة تعكس الربيع، ومن يتابع أسلوب عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد، سيرى تفاصيل موضة الثمانينات، بخاصة في الملابس الرياضية الفضفاضة، والأحذية الضخمة المعروفة وقتها.

عادت البنطلونات الفضفاضة والمصممة بكسرات تنسدل من الخصر، وتحقق تموجات أنيقة في تصميم البنطلون، وإذا كانت هذه الصيحة تمثل اطلالة رسمية في الثمانينات، فموضة 2019 أضافت تفاصيل جعلته قطعة كاجوال، مثل تنسيقه مع حذاء رياضي.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

شاهدنا في أشهر العلامات قمصانًا نسائية مطبعة بنقوش وألوان جريئة، منها نقشة الأوشحة المميزة لموضة الثمانينات، واللافت أنّ هذه الصيحة عادت بالتفاصيل نفسها، وبين الأكمام المنفوخة والأكتاف البارزة تتألق موضة هذا العام، والتي تعدّ جميعها تفاصيل مستوحاة من المرأة الأنيقة في حقبة الثمانينيات، بالدليل أننا بالعودة إلى أشهر أيقونات الموضة في تلك الحقبة، وهي الأميرة ديانا، سنجد كثيرًا من الاطلالات بأكتاف بارزة وأكمام منفوخة.

قد يهمك أيضًا:

- إطلالة مُميّزة لبيلا حديد ببريق مارلين مونرو في عرض"رالف لورين"

- بيلا حديد بإطلالة مُثيرة وجذّابة في عيد ميلاد حبيبها ذا ويكند