الفاشينيستا الكويتيّة "فينيسيا" تكشف عن إصابة شقيقتها بمرض التوحد

أعلنتْ الفاشينيستا الكويتيّة، فينيسيا، المعروفة باسم "أم ريان"، مرض شقيقتها التي تُدعى "دولة الكويت"، بـ"التّوحّد"، موضحًة، أنّ هذا المرض، هو السّبب وراء تعلّقها بها.وأوضحتْ فينيسيا، أنّ شقيقتها تعيش في منزل والدتها، بمنطقة السالمية في الكويت، وسط أخواتها وإخوانها، الذين يعيشون جميعهم في دولة الكويت.

وأكّدتْ الفاشينيستا الكويتيّة، في مقابلة تلفزيونيّة ببرنامج "فانوس هيونة"، الذي تُقدّمه الفنّانة الكويتيّة هيا الشعيبي، أنّ إطلاق هذا الاسم على شقيقتها، جاء تيمنًا بالمذيعة دولة شوقي، التي كانت تعمل في التّلفزيون الرّسميّ للكويت، ولأنّ والدتها تحبّها كثيرًا، أطلقتْ هذا الاسم على ابنتها.

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وبكت فينيسيا، في بداية حلقتها مع هيا الشعيبي، بشدّة دون إبداء أسباب، فاضطرت "هيا"، للخروج إلى فاصل، وأكّدت "فينيسيا"، في المقابلة، أنّها ترغب في الهجرة إلى دولة كندا.

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وأوضحتْ، أنّها عاشت كلّ حياتها، من أجل ابنها "ريّان"، وتتمنّى أنْ يكون شخصًا مفيدًا، لمجتمعه الذي سيعيش فيه، أيًا كان، ولا يكرّس حياته فقط، للمهنة التي سيعمل بها، متابعًة: "أتمنى ألا يكون مثل خواله، لأنهم لا فائدًة منهم، ولا أعمامه أيضًا".

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