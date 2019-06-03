محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- خلال أيام رمضان، تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار والسحور الشهية، وسريعة التحضير. رمضانك الخليج 365 يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير وجبة إفطارك اليوم، وهي "فتة لبناني" على طريقة ست البيت المصرية: المكونات: صدور فراخ عيش لبناني زبده بقدونس فلفل أسود Advertisements أرز صنوبر زبادي ثوم ملح زيت لمتابعة طريقة تحضير فتة لبناني.. شاهد الفيديو المرفق بالموضوع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفطارك اليوم| فتة لبناني.. تعرف على طريقة التحضير والمقادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.