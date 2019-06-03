أحمد عمر هاشم: على الوالدين أن يقفا في صف زوج ابنتهما وقت الخلاف

طالب الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الآباء والأمهات بالتعامل بالحكمة مع مشكلات بناتهم الزوجية.

وناشد الأمهات بعدم تشجيع بناتهن على ترك بيوتهن وطلب الطلاق، منوها إلى ضرورة العمل على معالجة المشكلات بين الزوجين بيسر وسهولة والعمل على دفن المشاكل وليس تأجيجها.

وأضاف "هاشم" خلال لقاء مع برنامج "منى والناس" على قناة "الحدث اليوم"، أنه لابد أن يتمتع الوالدان بالوعي والإدراك، وأن يقفا في صف الرجل وليس في صف ابنتهما، مؤكدا أن هذا التصرف يحرج الزوج.

وتابع: "لا يجب التعصب لرأي دون الآخر وأن نقف في جانب الحق، ولكن في نفس الوقت لابد وأن يرفق الأب والأم بالزوج ويجب أن يرفق الزوج بزوجته".

Advertisements

وأكد أن الأمهات والآباء الذين يشجعون بناتهم على الخروج من بيت الزوجية والطلاق يرتكبون خطئية، لأنهم بذلك يهدمون عش الزوجية ويخالفون تعاليم الدين الإسلامي، مستشهدا بقوله تعالى "وعاشروهن بالمعروف".

ولفت إلى أنه على الزوج والزوجة ألا يتسرعا في الطلاق، وأن هذا الأمر حلا أخيرا عند تعقد الأمور، ناصحا الأزواج بالصبر والتحمل.

​