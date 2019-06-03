"القومي للمرأة" يخصص خطا ساخنا لمواجهة حالات التحرش في العيد

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي تتعرض لها النساء والفتيات بعيد الفطر المبارك، لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

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