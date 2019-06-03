صور| هنا شيحة تهنئ زوجها على فيلم الممر

حرصت الفنانة هنا شيحة على حضور العرض الخاص لفيلم الممر، الذي يشارك فيه زوجها الفنان أحمد فلوكس. وتألقت "هنا" بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون "مقطع" مع بليزر وبلوزة ملونة. ونشرت "شيحة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" البوستر الدعائي للفيلم مُعلقة: "شكراً علي أول فيلم حربي مصري حقيقي .. فيلم يخليك تفهم يعني ايه وطنيه وحب الوطن .. محتاجين أفلام أكتر تحكي عن تاريخنا الحربي بشكل حقيقي زي ده إنتاج ضخم يحترم المشاهد". Advertisements وتابعت: "شكرًا أستاذ شريف عرفه وكل الكاست من ممثلين وتصوير، وإضاءه وديكور وملابس وماكياج وإنتاج .. شكرا ". يذكر أن الفيلم بطولة الفنانين أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، ومحمد فراج. ​

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