بينها الشوفان والمكسرات.. أطعمة تحافظ على القلب

تتمثل أمراض القلب والأوعية الدموية بالعديد من المشاكل الصحية، وكثير منها يرتبط بعملية تُعرف بتصلب الشرايين الذي يحدث بسبب تراكم الدهون في جدران الشرايين مما يعيق تدفق الدم خلال الأوعية الدموية.

وهناك مجموعات غذائية يمكن أن تحافظ على صحة القلب، بحسب موقع"CNN" أهمها:

الشوفان والشعير

يحتوي الشوفان والشعير على نوع خاص من الألياف القابلة للذوبان، تُسمى "بيتا جلوكان"، كما أنه يعزز المناعة وقد يكون وقائياً أثناء التعرض للاشعاعات والعلاج الكيميائي، ولكن الأهم دوره في خفض نسبة الكولسترول.

سمك السلمون

تعتبر زيوت السمك وخاصة أحماض" أوميجا 3" الدهنية، ضرورية للحفاظ على صحة القلب، وهذا يعني أن الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون، وسمك التونة، والماكريل، والسردين، وسرطان البحر، والمحار جميعها من الأغذية البروتينية الأساسية في نظام غذائي صحي للقلب، وتحتوي على أوميغا 3 الواقية للصحة.

الخضار ذات الأوراق الداكنة

تعتبر السلطة الخضراء، والسبانخ، واللفت، والذرة البيضاء، والكرنب، والخردل الأخضر، من الأنواع الأطعمة الغنيىة بفيتامينات A، C، E وK، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من السموم في الجسم.

لكن، وفرة الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، تضعها ضمن قائمة العشرة الأوائل لصحة القلب، ويتمتع الخضار بالحد الأدنى من السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل كوب من السبانخ على 7 سعرات حرارية فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخضار مليئة بالألياف، الأمر الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

المكسرات والبذور

البذور والمكسرات غير المملحة غنية بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمعادن الأخرى، التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتوصلت الدراسات التي أجريت على الفستق، على سبيل المثال، إلى أن المكسرات يمكن أن تؤدي إلى خفض تضيق الاوعية الدموية، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم، والكوليسترول.

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البنجر

يعتبر البنجر غني بأكسيد النيتريك، والذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم. وفي الواقع، وجدت دراسة صغيرة أجريت على الرجال والنساء الأستراليين أن شرب 500 جرام من عصير البنجر، قد خفض بشكل كبير ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) خلال ست ساعات.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدر غني للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول الضار مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول "الجيد"، ويمكنه أيضاً المساعدة في التحكم في الأنسولين، والذي يمكن أن يكون مفيداً جداً لمرضى السكري.

البقوليات

تحتوي البقوليات على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، والدهون الثلاثية في مجرى الدم، بالإضافة لكونها لا تحتوى على الكوليسترول ولا تزيد نسبة الدهون فيها على 3٪، كما أننا نجد الحديد، والمنجنيز، والنحاس، وفيتامينات B، والمغنيسيوم، والزنك، والفوسفور، بنسب مرتفعة فيها، وكذلك البروتين. وعلى سبيل المثال، يحتوي نصف كوب من بعض البقوليات على 8 جرامات من البروتين.

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