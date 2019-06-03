نصائح لخفض الوزن دون الشعور بالجوع

مع الاستعداد للسفر وقضاء العطلات الصيفية على شواطئ البحار، يسعى العديد للحصول على قوام ممشوق، وجيد متناسق للظهور بكامل رشاقتهم.

ويعتقد البعض إنه بالضروري تقليل عدد، أو حجم الوجبات، لإنقاص أوزانهم، وكانت خبيرة التغذية ريتشيل كلاركسون، أوضحت إنه من الأصح تناول مواد غذائية قليلة السعرات الحرارية، وليس التركيز على كمية الطعام.

قائلة: "إذا تعودنا على تناول كمية محددة من الطعام فإن تخفيضها يكون صعبا، كما أننا لن نشعر بالشبع إذا فعلنا ذلك"، بحسب "نوفوستي".

وأضافت: "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه الحالة هي الاستمرار في تناول نفس الكمية المعتادة من الطعام، ولكن على أن تكون منخفضة السعرات الحرارية التي ستشكل أساس طعامنا".

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لذا يفضل الاعتماد على الخضروات التي تحتوي على نسبة نشاء قليلة، مثل البروكلي والباذنجان والهليون والفواكه والحبوب الكاملة مثل البرغل، فضلا عن البروتينات والدهون المفيدة، التي تقلل من الشعور بالجوع.

ونصحت كلاركسون بشرب الماء خلال تناول الطعام.

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