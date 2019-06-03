عرفت بـ"فتاة منطقة العدان"، وكانت ملابسات وفاتها غامضة، بين القتل والانتحار، إلا أن الأجهزة الأمنية في الكويت أغلقت التحقيقات، وأفرجت عن أفراد أسرتها وثلاثة من الخادمين، وأعلنت أن سبب الوفاة هو الانتحار شنقا.
تعود تفاصيل الواقعة، حينما أبلغت مستشفى "العدان" عن وصول فتاة في حالة حرجة، وعليها آثار خنق وضرب، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة، وهي لا تزال في سن المراهقة، وبحسب صحيفة "البيان" الكويتية، فقد احتجزت الشرطة الأم والشقيق و3 خادمات.
وبررت الأسرة سبب إقبال الفتاة على الانتحار، حينما عنفها شقيقها، وأخذ منها هاتفها المحمول، حيث اشتكت والدتها من كثرة استخدام الفتاة للهاتف المحمول، وعدم مشاركتها في أي واجبات منزلية، أو جلوسها معهم.
بدوره عنف الشقيق أخته، وضربها ضربا خفيفا، ثم أخذ هاتفها المحمول، غضبت الفتاة ودخلت غرفتها وأغلقتها عليها، ثم شنقت نفسها بسبب سحب المحمول منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الموبايل السبب.. انكشاف لغز مقتل فتاة بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.