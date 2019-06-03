4 طرق للتخلص من انتفاخ المعدة

تناول الأغذية الضارة أو عملية الهضم بشكل صحيح، كلها أسباب لحدوث انتفاخ المعدة، وأحيانًا يحدث ذلك دون أسباب رغم تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء.

ولتجنب انتفاخ المعدة قدمت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مجموعة من النصائح منها:

تجنب تناول الثوم

استبدال الثوم بالأعشاب، إذ كنت تعاني من الانتفاخ لابد من تجنب تناول الثوم، والتعويض عنه بالأعشاب والتوابل الأخرى، مثل الريحان والزعتر.

استبدال الشوكولاته الغنية بالحليب بالداكنة

منتجات الألبان تعد مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم، إلا أنها تسبب أيضا مشكلات لدى البعض ممن لديهم حساسية للاكتوز.

كما تحوي الشوكولاته المحلاة على الكثير من السكر، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ، ويمكن تناول الشوكولاته التي تحتوى على 85% من الكاكاو أو أكثر، لأنها تحتوى على كميات أقل من الدهون والسكر.

Advertisements

استبدال القرنبيط بالسبانخ

يعد القرنبيط غنيا بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويعتقد العلماء أنه قد يكون "السلاح السري" في مكافحة السرطان.

لكنه يمكن أن يسبب الانتفاخ المزعج لدى البعض، لذا يمكن الحصول على فوائد القرنبيط نفسها من خلال استهلاك السبانخ المليئة بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي يسهل هضمها عبر الأمعاء.

استبدال المعجنات بالشوفان وزبدة الجوز

يجب أخذ استراحة من استهلاك المعجنات من فترة لأخرى، خاصة الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.

ويقول الخبراء إنه يجب استهلاك كعك الشوفان عالي الألياف بدلا من المعجنات، وكذلك زبدة الجوز للتخلص من الانتفاخ في المعدة.

ووفقًا للصحيفة فإن استمرار انتفاخ البطن يوميًا قد يكون سبب للإصابة بالأمراض الخطيرة منها مرض الانسداد الرئوي المزمن.

​