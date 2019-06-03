صور| "للرجال والسيدات".. عرض أزياء من البالونات الضخمة

قدم مصمم الأزياء العالمي، فريدريك تجيراندن، عرض أزياء مُختلف، صُنع من البالونات العملاقة، خلال حفل خريجي جامعة CSM.

وارتدى عارضو، وعارضات الأزياء الذي بلغ عددهم 43 طالبا وطالبة، فساتين وتنورات مصنوعة من كُرات مطاطية ضخمة حول أجسادهم ورؤوسهم، فضلًا عن الأكمام العملاقة

وتنوعت ألوان التصاميم بين الأصفر، الأخضر، البنفسجي، والأزرق الفاتح والأحمر.

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وأوضح مصمم الأزياء، أن عملية تصميم الفساتين، كانت عملية تجريب ذاتي، قائلًا: "لقد اختبرت كل الفقاعات على نفسي لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، فكل فقاعة مصنوعة من المطاط الطبيعي ، مع ما يقرب من خمسة أمتار من المطاط اللازمة لإنشاء كل ثوب"، حسبما ذكر موقع مجلة "vogue".

وأضاف أن الفساتين قابلة للارتداء، مرة أخرى، فبمجرد تحرير الفقاعة من الداخل ​​يمكن إعادة ارتداد الفستان وإعادة لفه من جديد.

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