دراسة: ألعاب الفيديو تزيد العنف لدى الأطفال

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوهايو، أن ألعاب الفيديو تتسبب في إصابة الأطفال بالسلوك العنيف.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "ميرور"، أن الأطفال الذين يمارسون ألعاب الفيديو العنيفة هم أكثر عرضة للتعامل مع الأسلحة في الحياة الحقيقية.

واتضح من خلال الدراسة التي أجريت على 220 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 عامًا، جرى تكليفهم بلعب إصدارات مختلفة من لعبة "Minecraft".

ويتطلب الإصدار الأول من اللعبة، وهو الأكثر عنفا، قتل اللاعبين للوحوش بالبنادق، فيما يتطلب الإصدار الثاني قتل الوحوش بالسيوف، بينما كانت النسخة الثالثة غير عنيفة، ولا تنطوي على أسلحة أو وحوش.

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وبعد 20 دقيقة من اللعب، جرى دعوة الأطفال للعب في غرفة أخرى بألعاب مختلفة، بما في ذلك مسدسان مزيفان.

ووجد الباحثون، أن الأطفال المعرضين لإصدارات عنيفة من ألعاب الفيديو كانوا أكثر رغبة للانخراط في السلوك الخطير المتمثل في جذب الزناد على أنفسهم أو بوجه أحد الأطفال الآخرين معهم في المجموعة.

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