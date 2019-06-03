يحافظ على الخلايا ويرطب البشرة.. ما لا تعرفه عن زيت الزيتون

زيت الزيتون هو زيت ناتج عن عصر أو ضغط ثمار الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ويستعمل هذا زيت في الطبخ والصيدلة والطب.

وأفادت دراسة نشرت في مجلة الطب الإنجليزية الجديدة "MEJM" أن استهلاك أكثر من 4 ملاعق كبيرة يومياً من زيت الزيتون، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، أو الوفاة بسبب أمراض القلب.

ورغم أنه يحتوي على "الدهون الصحية"، إلا أن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية وينبغي استخدامه باعتدال، وهناك حقائق عن زيت الزيتون أهمها:

- احتواء زيت الزيتون على مادة البوليفينول، أي نوع من مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الخلايا من التلف، ويعمل العلماء على استكشاف تأثير البوليفينول على صحة الجهاز الهضمي والعظام، بالإضافة إلى البحث عن مدى إمكانية مساعدتها في الوقاية من السرطان، فيما يقوم باحثون آخرون بدراسة قدرة زيت الزيتون على تحسين الوظائف المعرفية، والذاكرة.

- هناك قوانين في أوروبا تراقب استخدام علامة "البكر" للزيت، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها قوانين صارمة.

- عندما تلوث الشركات الزيت، يخسر المستهلكون "ذلك الكوكتيل الرائع من مضادات الالتهاب، ومضادات الأكسدة"، وفقًا لمولر.

- ويمكن للحرارة والضوء أن يتلفا الزيت من خلال الأكسدة، وذلك بتغيير المركبات الكيميائية المفيدة. ويجب وضع الزيت في خزانة بدرجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة. وقد تبقى زجاجة الزيت صالحة لمدة عام تقريباً، وفقاً لشركة "Stillwater Olive Oil"، أهمها بعد هذا الوقت تبدأ فوائدها الصحية، مثل فيتامين E، ومستويات الفينول، في الانخفاض بشكل كبير.

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- يستهلك الأمريكيون زيت الزيتون بكثرة حيث يعتبر زيت الزيتون من أسرع الصناعات العالمية نمواً، وفقاً لتقرير صادر عن "Research and Markets".

- تتصدر إسبانيا، وإيطاليا، قائمة المنتجين والمستهلكين لزيت الزيتون.

- تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستهلكي زيت الزيتون في العالم، لكنها قد لا تستمر في هذا المركز لفترة طويلة. فمن المتوقع، أن تصبح الهند والصين قريباً ضمن قائمة أكبر مستهلكي زيت الزيتون.

استخدامات بديلة لزيت الزيتون

تعد منتجات تجميل زيت الزيتون من الأعمال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، و"ما لا يدركه الكثير من المستهلكين هو أمر اعتبره الذين عاشوا منذ آلاف السنين في اليونان القديمة، أمراً مفروغاً منه؛ زيت الزيتون البكر الممتاز، في حد ذاته، أحد أفضل أسرار الجمال" بحسب موقع "Olive Oil Source".

وتساعد مضادات الأكسدة نفسها التي تشفي الخلايا الداخلية على حماية المظهر الخارجي من التلف.

- يمكن العثور على زيت الزيتون في كل شيء بدءاً من مرطبات البشرة إلى مجموعات العناية بالأظافر.

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