أحذية "Mules" المفتوحة من الخلف تتصدّر صيحات صيف 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من وقت لآخر، تظهر بعض صيحات الأحذية، التي لا يكون بوسعكِ سيّدتي، أنْ تتجاهليها، فهي تظهر في توقيت مناسب، بما يضمن لكِ أناقتكِ، وعصريّتكِ بشكل كبير.
وما يتعيّن عليكِ سيّدتي معرفته، هو أنّ موضة الأحذية، ورغم تقلّبها وتجدّدها باستمرار، فإنّ الصّيحة التي يتوقّعها الخبراء لكلّ موسم، هي التي تعني بتحويل إطلالتكِ، سواء مع البنطال، أو التنورة، لإطلالة عصريّة ومميّزة في المستقبل المنظور.
ولموسم صيف 2019، يتوقّع خبراء الموضة، بزوغ نجم أحذية الميول المفتوحة من الخلف "Mules"، التي يتوقّع أنْ تلبّي احتياجاتكِ كامرأة، في مختلف المناسبات.
والرّائع بشأن تلك الأحذية، هي أنّها تأتي بأشكال وأنماط متنوّعة، فضلاً عن أنّها مصمّمة في الأساس للمشي، خاصّة وأنّها مفتوحة من الخلف، بما يضمن لمن ترتديها أريحيّة تامّة، تلائم أجواء فصل الصّيف. ولكِ أنْ تنتقي ما يناسبكِ منها على صعيد الخامات، أوالأشكال، أو الألوان، وفق ما يناسبكِ على صعيد شخصيّتكِ، وطبيعتكِ.
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