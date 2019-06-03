كارا ديليفين تتعاونُ مع بالمين.. وتقدّم تشكيلة متنوّعة من حقائب اليد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس سرًا أنّ كارا ديليفين، والمدير الإبداعيّ للعلامة الفرنسيّة، بالمين أوليفييه روستينغ، تجمعهما علاقة طويلة الأمد؛ وقد اتّضحت علاقتهما الوثيقة مؤخرًا، خلال الحملة الإعلانيّة لمجموعة بالمين، لربيع 2019، حيث غطّى روستينغ صدر ديليفين بيديه، في صورة بالأبيض والأسود، ذكّرتنا بالصّورة الشّهيرة لجانيت جاكسون، في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

والآن، تعاونتْ عارضة الأزياء / الممثّلة مع المصمّم، لإنشاء ثلاثة أنماط جديدة من حقائب اليد: روميو وتويست، التي تمّ إطلاقها في 23 مايو، وBBag، والتي ستكون مُتاحة للشّراء في وقت ما، في منتصف يوليو.

واستوحيتْ تصاميم الحقائب، من نمط سائقي الدّرّاجة النارية في ثمانينيّات القرن الماضي، الذي ظهر سابقًا على مدرج بالمين، لخريف 2019. وتمزج الحقائب قاعدة كلاسيكيّة مبطّنة من الجلد الأسود، مع أحزمة سميكة، و تفاصيل ذهبيّة مدبّبة.

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وفي بيان صحفيّ، قال روستينغ، إن الخطّ كان مستوحى أيضًا، من أسلوب ديليفين المتنوع: "لديها شخصيّة مميّزة، يمكن أنْ تكون مثيرة للمشاكل، أو غير مهتمّة، وتعشق التّحدّي، لكن يمكن أنْ تكون لطيفة ورومانسيّة أيضًا؛ يمكن أنْ تكون ملاكًا، أو يمكن أنْ تكون شيطانًا، فهي تتمتّع بشخصيّة لا يمكن تصنيفها".

وفي حديثها مع مجلة فوغ، صرّحتْ ديليفين، أنّ الشّراكة أصبحتْ سهلة، بمجرّد أنْ رأتْ أفكار أوليفر، وأضافتْ: "كنت أعلم أنّنا نتواجد على نفس الصّفحة، وأنّني أحتاج إلى ملاحظات طفيفة، حتى نحصل على نتيجة مطابقة بالضّبط، لما كنت أتصوّره".

وليست هذه المرّة الأولى، التي تتعاون فيها ديليفين مع علامة تجاريّة، لإضافة لمستها الشّخصيّة على عروض حقائب اليد، الخاصّة بهم؛ حيث تعاونتْ عارضة الأزياء مع العلامة التّجاريّة البريطانيّة التّراثيّة مولبيري "Mulberry"، في عام 2014، على مجموعة من حقائب الظّهر القابلة للتّحويل، بإضافة لمسات تصميم مُستوحاة من وشومها الشّهيرة.