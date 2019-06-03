انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش السوداني يمنع وقفة احتجاجية ضد إغلاق مكتب "الجزيرة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 10:57 صباحاً - منعت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لـ"شبكة الصحفيين السودانيين"، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضاً لإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القَطرية وسحب تراخيص المراسلين.

وتوجه العشرات من الصحفيين من "شبكة الصحفيين السودانيين" (غير حكومية) إلى مقر مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم؛ لكن قوات الدعم السريع اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان.

وتوجه موكب الصحفيين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وأقام مخاطبة جماهيرية حضرها المئات من المعتصمين.

ولم يعقب المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل الماضي، على ما جاء بخبر شبكة الصحفيين السودانيين.

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وأغلقت السلطات السودانية، يوم الخميس، مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه، حسب ما أفادت القناة.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎

وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم قوى "التغيير" (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها في المرحلة الانتقالية.