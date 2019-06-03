“تحسن النوم والمزاج".. فوائد ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين

تُعد العلاقة الحميمة واحدة من أهم الممارسات التي تحدث بين الزوجين، بعيدًا عن الإنجاب، فهي لها العديد من الفوائد الصحية، ومن جانبه، سلط موقع "integrativenutrition" الضوء على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة، تعرف عليها.

فوائد العلاقة الحميمة

- تعزز المزاج والشعور بالراحة:

تؤدي ممارسة العلاقة الحميمة، إلى إفراز هرمونات حساسة مثل السيروتونين، ما يجعلك تشعر بالسعادة والحيوية.

- تقلل من الإجهاد:

أي شكل من أشكال النشاط البدني، حتى وإن كان ممارسة العلاقة يقلل من الإجهاد من خلال حرق هرمون التوتر "الكورتيزول".

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- تحسن المناعة:

تساعد العلاقة الحميمة على حرق الجهاز اللمفاوي، الذي بدوره يقوي الجهاز المناعي، فضلًا عن تحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ، والحد من ضباب الدماغ.

- يشجع نمو خلايا المخ:

أظهرت الدراسات أن ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين يؤدي إلى نمو خلايا دماغية جديدة.

- يحسن النوم:

ممارسة الجنس له تأثير كبير على الجهاز العصبي، حيث يهدئه ويعيد تركيزه، حتى تتمكن من النوم بعمق.

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