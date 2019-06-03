مجموعة باميلا رولاند لريزورت 2020.. غنية بمزيج من التطريزات المعقدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استلهمت باميلا رولاند مجموعتها لموسم ريزورت 2020 من اللوحات الانطباعية لمونيه، وبصفتها زائرة دائمة للمتاحف الانطباعية في باريس، فقد تأثرت بشكل خاص بمزيج ألوان الفنان التي تنعكس في الألوان العميقة واللافندر والفيروز والكورال.

وبقيت رولاند وفية للهوية الجمالية الـ maximalist من خلال التطريزات المعقدة المختلطة، والتي شملت بلورات الكريستال، وزهور الأورجانزا، والزهور المصبوغة يدويًا، والترتر المتدرج والريش.

كانت تصاميم الريش على وجه الخصوص من القطع الأكثر مبيعًا في المواسم القليلة الماضية، وقامت رولاند بتنويع مجموعتها بتقديم فساتين قصيرة، وفستان ترتر من دون حمالات، وفستان خفيف الوزن بأكمام طويلة وبطول ماكسي منسدل على الأرض، بالإضافة إلى كاب الخزامى المنسدل خفيف الوزن والغني بالتطريزات.

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نظرًا لأن مجموعات الريزورت تبقى معروضة للشراء لمدة طويلة، فقد أخذت رولاند بعين الاعتبار تقديم خيارات لكل مناسبة، فبرزت العديد من القطع التي يمكنك ارتداؤها خلال العطلات وإلى الحفلات وعشية رأس السنة الجديدة بألوان الريزورت.

كما تضمنت المجموعة فساتين قصيرة جريئة مثل فستان مطبع بالأزهار بدون حمالات مزين بالترتر، وكان هناك تركيز متجدد على الفواصل الأنيقة، بما في ذلك معطف الجاكار المرجاني بأكمام تشبه الكيمونو، سترة بلايزر بتطريزات ذهبية، وبنطلون واسع مغطىً بطبقة من التول.