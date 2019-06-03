برذاذ الفلفل.. شرطي أمريكي يعذب امرأة خلال استجوابها

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة عذب فيها شرطي أمريكي امرأة في قسم الشرطة، مستخدما رذاذ الفلفل في محاولة لاستنطاقها على ما يبدو.

واتهمت السلطات الأمريكية العناصر المتورطين، بالاعتداء على السجينة وتقييدها بشكل غير قانوني، وذلك بعد فتح تحقيق شامل ومطول حول الحادثة التي جرت في ولاية أوهايو الأمريكية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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