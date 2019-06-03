الألم المزمن .. لغز يُحيِّر الطبيب ويُعذِّب المريض

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يعاني بعض الأشخاص من ألم مزمن بدون سبب واضح. فما العمل؟

قالت الدكتورة آريانا بورتشر إن الألم المزمن يعد لغزا يُحيِّر الطبيب ويُعذِّب المريض على حد سواء، موضحة أنه عبارة عن ألم في موضع ما بالجسم يشعر به المريض باستمرار دون وجود سبب عضوي واضح كمرض ما أو إصابة.

وأضافت أخصائية علاج الألم الألمانية أنه من الصعب تشخيص وعلاج سبب الألم المزمن؛ نظرا لأنه لا توجد طريقة لقياس الألم من ناحية، ولأن إدراك الألم يعتبر أمرا ذاتيا يختلف من شخص لآخر من ناحية أخرى.

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فريق طبي

وعن كيفية مواجهة الألم المزمن أوضحت بورتشر أنه ينبغي تشكيل فريق من الأطباء من تخصصات مختلفة كطبيب أمراض باطنة وطبيب عظام وأخصائي علاج طبيعي وجراح. كما ينبغي أن يضم الفريق الطبي طبيب نفسي؛ نظرا لأن الألم المزمن قد يرجع إلى سبب نفسي كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق.

وأضافت بورتشر أن الفريق الطبي يستخدم طرق علاجية مختلفة بدءا من ممارسة الرياضة كالسباحة وتمارين العمود الفقري مرورا بالعلاج النفسي كجلسات العلاج الفردية أو الجماعية وصولا إلى الطرق العلاجية التقليدية والبديلة كالوخز بالإبر، إلى أن يحدد المريض بنفسه الطريقة، التي تساعد على مواجهة الألم.