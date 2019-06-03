حواديت ديمة والجدة سليمة.. علي "أمير الزمان"

كان الأمير علي يسعى دائمًا لمساعدة الغير، وتغير نظرة الآخرين للفقراء، الأمير علي من طيبة قلبه لقب بـ"أمير الزمان".
إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالابتلاء حكمة من الله سبحانه وتعالى ومنحة، وهو ما حدث مع الأمير "علي"، بطلة قصة اليوم عندما سقط من فوق الحصان وأصيب إصابة بالغة.
نقدم لكم، اليوم، من حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "الأمير علي ومفهوم الابتلاء"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي.
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