داعية إسلامي يوضح لـ"هن" حكم خروج المرأة الحائض لصلاة العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد تساؤلات النساء حول الحكم الفقهي الخاص بتواجد المرأة الحائض أثناء "صلاة العيد"، للمشاركة في الحالة الروحانية خلال الاحتفالات.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن إقامة صلاة العيد في الساحات والخلاء أعظم ثوابا من تأديتها في المساجد، فالنبى ترك مسجده بالمدينة المنورة، وخرج بالناس إلى الصحراء، ليُصلى بهم صلاة العيد، إلا أنه أقام هذه السنة داخل المساجد في بعض الأعياد.

وأضاف وهدان لـ"هن": "أن يمكن للمرأة الحائض الذهاب أثناء صلاة العيد، حتى تشهد الخير وتسمع دعوة المؤمنين، وتشارك في بهجة العيد".

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