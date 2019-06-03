في ذكرى ميلاد مايا دياب.. تزوجت مسلمًا وعاشت معه عامين قبل الزواج في بيت واحد

بدأت مسيرتها المهنيّة مع انضمامها إلى فرقة الفور كاتس 4 Cats عام 2001، بالإضافة لكونها فنانة ومقدّمة برامج تليفزيونيّة، عُرفت بأناقتها وأنوثتها، كان انتشارها الواسع مع البرنامج الفني "هيك منغني" الذي عرّف الجمهور العربي عليها، لتوقّع عرضاً مع محطّة مصريّة وتقدّم برنامج "Deal or No Deal".

ويتزامن اليوم 3 يونيو ذكرى ميلاد اللبنانية مايا دياب الـ42، ورصد "هُن" أبرز التفاصيل عن حياتها الشخصية والعملية.

زواجها من عباس ناصر

تعرفت مايا على زوجها رجل الأعمال عباس ناصر خلال سهرة عكس ما كان يظنه الناس، حيث جرى التعارف بينهما عن قرب وبدأت الأمور تتطور شيئًا فشيئًا، فأول ما جذبها به هو تمتعه بكاريزما كبيرة تلفت من حوله، بالإضافة لإيمانها بلغة العيون حيث أخذت الأمور تتزايد حتى وصلا بحبهما لبر الأمان وتزوجا، بحسبما قالته في إحدى المقابلات.

على الرغم من كونهما من ديانتين مختلفتين فهي تنتمي للديانة المسيحية وزوجها ينتمي للدين الإسلامي، إلا أنها قالت عنه: "علاقتي جيدة جداً سواء بابنتي أو بزوجي رجل الأعمال عباس ناصر حب حياتي الذي لا ينزعج من المعجبين، فهو رجل بمعنى الكلمة، زوجي لا يغار ويقف جانبي دائماً لأن التفاهم الذي بيننا هو أساس النجاح الأسري".

سكنا بمنزل واحد قبل زواجهم

فضلت مايا وزوجها أن يتعرفا على بعضهم البعض من خلال السكن في منزل واحد لمدة عامين دون وقوع ارتباط رسميًا فهي لا تخجل من أن تقول إنها عاشت "مساكنة"مع زوجها ليقررا ان يتزوجا.

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وترى مايا أن هناك مشكلة في هذا الموضوع في المجتمع العربي وهي الكذب، وأن الناس يفعلون ما يريدونه في الخفاء ورفضت أن يكون موضوع المساكنة تشجيعاً للزنا وقد بررت الموضوع قائلةً: "المساكنة أروع شيء في بلد يكثر فيه الطلاق، فالمساكنة تأتي كحل لحياة زوجية طويلة".

زواج مدني بعد عامين من الارتباط غير الرسمي

تزوجت مايا دياب من زوجها مدنياً في العام 2006، وكانت تبلغ من العمر 25 عامًا، وأكدت مايا أنها لم تلق أي اعتراض من أهلها أو أهل زوجها عباس، علما بأن زوجها كان متزوجا ولديه أولاد من زوجته الأولى، خلال عدة مقابلات.

طلاقها

بطريقة غير مباشرة، أعلنت مايا دياب في عدة مقابلات عن انفصالها عن زوجها عباس ناصر، خصوصا حين تم التطرق إلى موضوع تقبّل ابنتها لرجل في حياة أمها، بعدما أسفرت هذه الزيجة عن ولادة ابنتهما كاي، لم تجعل حياتها الخاصة تخرج عن السيطرة ولم تجعل من حياتها حديث الناس فقد تم الانفصال بشكل راق ومحترم للطرفين.

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