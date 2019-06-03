بعد 10 أعوام زواج.. نهى ترفع قضية خلع ضد زوجها: "اتجوز في شقتي"

بعد 10 أعوام من الزواج، لم تجد "نهى" 30 عامًا، مفرا من إهانة زوجها وخيانته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 2115 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود.

لم تعش نهى قصة حُب كسائر أقرانها حيث تزوجت زواجًا تقليديًا، روت نهى لـ"هُن" تفاصيل بدء علاقتها بزوجها قائلة: "جمعتنا صدفة غريبة، فهو تقدم لخطبتي عن طريق إحدى جيران العقار الذي أسكن به، تمت خطبتي لمدة سنة، ومن ثم تم بدء التحضير لعقد القران وإتمام مراسم الزفاف".

وتابعت نهى: "زوجي كان دكتور صيدلي، كان يمتلك إحدى الصيدليات الموجودة بمنطقة زهراء مدينة نصر، وكان يعاملني معاملة حسنة، لحد ما في يوم سافرت إلى أخويا غبت عنه شهر، رجعت لاقيته متجوز في شقتي وعلى عفشي، انهرت ومتحملتش الموقف لحد ما فقدت الوعي وخدني المستشفى".

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طلبت الزوجة الثلاثينية الطلاق من زوجها الذي رفض إعطاءها حقها، "رفض بشده وساومني على التنازل عن الشقة ونقل منقولاتها ومحتوياتها وفي حالة رفضي سأظل على ذمته".

لجأت الزوجة لساحات القضاء داخل محكمة الأسرة التابعة لدائرة قسم مدينة نصرأول، بعدما فقدت كل سُبل العون، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بزواجه من أخرى في مسكن الزوجية.

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