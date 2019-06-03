طرق مختلفة لاستخدام خل التفاح في التخلص من حب الشباب

حب الشباب من الأمراض الجلدية التي تعاني منها الكثير من الفتيات، حيث يسعين بشتى الطرق إلى التخلص من هذه الحبوب حتى لا تؤثر ذلك بالسلب على بشرتهن.

وعرض موقع "توب 10 هوم ريميديز" بعض الطرق البسيطة للتخلص من حب الشباب والبثور باستخدام خل التفاح.

1- التطبيق الموضعي لخل التفاح:

الخل يعمل على فصل مسام الجلد وحل خلايا الجلد الميتة، لذلك يؤدي إلى جفاف سريع للبثور، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريات الموجودة بخل التفاح تساعد في علاج حب الشباب.

فيمكن خلط جزء واحد من خل التفاح مع جزأين من الماء المصفى في وعاء.

انقعي كرة من القطن في هذا المحلول وطبقيه على الجلد المتضرر من حب الشباب اتركي المحلول لمدة 10 دقائق.

اشطفيه بالماء أعيدي تطبيق هذا المحلول عدة مرات يوميًا لبضعة أيام.

2- الضغط الدافئ لحب الشباب

ومن الطرق الأخرى لعلاج حب الشباب، هو الضغط الدافئ على المنطقة المصابة، حيث تعمل الحرارة الناتجة عن الضغط الدافئ على تعزيز الدورة الدموية إلى المنطقة المصابة، وتساعد على إخراج البكتيريا والقيح من مسام الجلد، ما يسرع من تقليل الآلام المرتبطة بحب الشباب.

امزجي نصف كوب من خل التفاح في كوبين من الماء الدافئ.

انقعي منشفة في هذا المحلول وتخلصي من السائل الزائد.

ضعي المنشفة على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق.

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عندما تبرد المنشفة استبدليها بواحدة أخرى.

كرري ذلك عدة مرات في اليوم.

3- قناع خل التفاح:

يمكن استخدام خل التفاح لصنع قناع للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويساعد ذلك في تنظيف مسام البشرة وإزالة الجزيئات غير المرغوب فيها، فتراكم خلايا الجلد الميتة في المسام هو أحد أسباب ظهور حب الشباب.

في وعاء، ضعي ملعقة صغيرة من خل التفاح غير المصفى الخام.

ضيفي ملعقتين صغيرتين من الشاي الأخضر المبرد، و5 ملاعق صغيرة من السكر، وملعقة صغيرة من العسل الخام.

تخلط المكونات السابقة بشكل جيد حتى تمتزج.

ضعي الخليط على حب الشباب باستخدام حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

استخدمي هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع.

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